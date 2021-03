Gelbison arrivano due under: Capuano e Volpe da Ferazzoli

La Gelbison oltre a continuare la scalata alla vetta della classifica non sembra fermarsi neanche sul fronte mercato e nella giornata odierna la società rossoblu del presidente Maurizio Puglisi, con il direttore Sportivo Nicolò Pascuccio, ha piazzato altri due innesti da mettere a disposizione del tecnico romano Giuseppe Ferazzoli, due calciatori in chiave under: il difensore Domenico Capuano, 19 anni, arrivato dal Castel San Giorgio compagine di eccellenza e sempre dalla stessa categoria proviene il centrocampista Cristian Volpe, 20 anni, che arriva dalla Virtus Cilento, ma che in precendenza era stato nelle giovainili della Salernitana. I due innesti sono stati presentati nella sede del club rossoblu dal team manager Gianluca Oricchio per la foto di rito. E sono già al lavoro con i nuovi compagni.

