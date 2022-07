Gelbison, rinnova con i cilentani il centrocampista Danilo Ambro

In casa Gelbison è ancora tempo di conferme e dopo aver ricevuto l'ok da parte di Uliano, Faella e dell'estremo difensore D'Agostino, ecco che ha trovato nuovamente l'intesa con la squadra rossoblu il centrocampista Danilo Ambro, 23 anni, giunto la scorsa stagione a Vallo della Lucania, dal Trapani.

Il calciatore siciliano, cresciuto nel Palermo con cui ha debuttato in serie D, vanta anche esperienze firmato con i cilentani, Ambro, ha espresso la sua soddisfazione: «Sono contento di poter continuare con la Gelbison, non vedo l'ora di tornare in campo e dare il mio contributo per questa storica promozione tra i professionisti».

Ambro, ha ringraziato anche il presidete Puglisi e il ds Pascuccio, per averlo scelto anche per questa categoria.