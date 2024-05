Gelbison, arriva il rinnovo di De Pasquale

La Gelbison appena conclusa la stagione sta cominciando a mettere le basi per il prossimo campionato che vedrà i cilentani ancora ai nastri di partenza della serie D.

E dopo aver annunciato la scorsa settimana il rinnovo del contratto con il capitano Antonio Croce, ecco un'altra intesa a proseguire con la casacca rossoblù: il centrocampista

Dylan De Pasquale, 19 anni, ha firmato per una nuova stagione con la Gelbison.

Cresciuto nelle giovanili del Napoli, De Pasquale, è arrivato lo scorso luglio nella rosa rossoblù con esperienze anche nelle giovanili del’Avellino e Cosenza. Dopo la firma nella sede del club con il presidente Maurizio Puglisi, ha rilasciato la prime dichiarazioni al profilo social della società: «Sono felice di continuare la mia esperienza con la maglia della Gelbison. Qui ho trovato una società seria e ringrazio il presidente Maurizio Puglisi per avermi voluto riconfermare. Abbiamo chiuso una stagione non facile, io sono pronto a lavorare per altri obiettivi».