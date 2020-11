Il Covid-19 frena ancora la Gelbison, che dopo aver dovuto rinunciare a disputare le due ultime gare di campionato si vede costretta anche a rinviare la gara di recupero già fissata per mercoledì 4 novembre quando al Morra di Vallo della Lucabnia avrebbe dovuto affrontare il Città di Sant'Agata, match valido per la quinta giornata del girone I di serie D. La decisione è arrivata nel pomeriggio da parte del Dipartimento Interregionale che facendo seguito alla richiesta del club cilentano tenuto conto del protocollo predisposto dalla Asl competente per causa di forza maggiore ha deciso di sospendere il recupero in programma tra due giorni e nel contempo non è stata ancora fissata una nuova data per il recupero.

Ultimo aggiornamento: 15:22

