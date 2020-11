Dopo essere rimasta coinvolta nel vortice del Covid-19 che ha interessato ben sedici calciatori la Gelbison ha ripreso ad allenarsi in modo collettivo dopo un paio di settimane nelle quali era stata costretta a rimanere ai box per il focolaio sorto dopo il match con il Troina. Il tecnico dei rossoblu Giuseppe Ferazzoli, nelle prime dichiarazioni è apparso molto sereno ed ha raccontato del clima che hanno vissuto i suoi ragazzi in questo difficile momento e soprattutto ha evidenziato il ritrovato entusiasmo per aver ritrovato il campo e la possibilità di tornare a correre dietro la sfera. " E' stata una situazione molto complicata ed essere ritornati in gruppo è stato un momento di grande liberazione per tutti. Ora dovremo ritrovare la condizione fisica per arrivare al prossimo match che dovrebbe esserci tra due settimane. Oggi intanto si svolgernno gli ultimi 5 tamponi e solo dopo l'esito potremo sapere se tutti saranno a disposizione, ma intanto aver ripreso tutti insieme è già un primo segnale di rinascita". E' stato ufficializzato che il match di recupero con il Messsina di domenica prossima è stato rinviato a nuova data ancora non indicata.

