Gelbison, ritorno in campo il 19 con il recupero a Rende

Per la Gelbison che nel pomeriggio ha ripreso ad allenarsi al Morra, chiusa in una bolla, con quasi tutto il gruppo al completo dopo aver superato il focolaio che ha interessato un numero importante di calciatori rossoblu. E dopo il secondo rinvio per il match con il Trapani, previsto per la giornata di domani, si conosce la data del ritorno in campo per Uliano e soci.

Secondo il calendario dei recuperi fissato dal Dipartimento interregionale, la formazione vallese, guidata dal tecnico nolano Gianluca Esposito, tornerà a giocare mercoledì 19 in trasferta al Lorenzon contro il Rende con inizio alle 14.30.

Questo match ha subito già due rinvii: il primo lo scorso 8 dicembre in occasione della 15esima gironata, e il 5 gennaio, quando era stata fissata la data del recupero prima che arrivasse il nuovo stop per la presenza di calciatori positivi nel club calabrese. In casa cilentana si spera che il 19 sia la volta buona per giocare.