Gelbison, per i rossoblu il difensore Bonalumi

Per la Gelbison continuano le operazioni di mercato e il club del presidente Maurizio Puglisi, mette a disposizione del tecnico Esposito, un altro elemento in grado di far aumentare il tasso tecnico del reparto difensivo. A rinforzare l'organico è arrivato l'esperto difensore lombardo Simone Bonalumi, 28 anni, che arriva dal Giana Erminio, e vanta oltre 200 presenze in serie C, quasi tutte con il club che l'ha ceduto ai cilentani. Bonalumi, ha firmato per una stagione e dopo la foro di rito nella sede del club rossoblu da domani si aggregherà ai nuovi compagni. " Sono emozionato - così le prime parole del neo rossoblu - per essere stato scelto da questa società che si appresta a vivere un momento storico come quello del debutto in serie C, il mio intento è quello di dare un prezioso contributo per raggiungere i risultati sperati ".