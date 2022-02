La Gelbison con il San Luca senza Fornito, Graziani e Khoris

La Gelbison uscita quasi senza subire danni dal turno infrasettimanale nel quale ha riposato, torna in campo domani e affronta il secondo di quattro turni casalinghi il San Luca. La formazione calabrese che arriva da sei risultati utili e a dispetto della classifica è una squadra molto quadrata come ha sottolineato il tecnico dei cilentani Gianluca Esposito. «Affrontiamo una formazione in salute che arriva da una serie utile e che è ben allenata, e come del resto tutte le squadre che incrociamo va presa con la giusta considerazione. Il cammino per la promozione è ancora lungo e le nostre antagoniste restano sempre le solite che stazionano in alto». Per questa gara il tecnico nolano, dovrà rinunciare a Fornito, Graziani e Khoris, recupera invece il difensore Gonzales. Si gioca al Morra con inizio alle ore 14.30 e arbitra Gaudino di Alessandria.