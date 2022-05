Gelbison con la Sancataldese per riprendere a vincere

Dopo il pareggio di Trapani, la Gelbison che ha visto ridurre il suo vantaggio sulla prima inseguitrice Cavese, che ora è solo di 2 lunghezze, è attesa dalla sfida casalinga con la Sancataldese, compagine che nel match di andata riuscì a fermare la truppa rossoblu, ma questa volta Uliano e soci, non possono permettersi altre distrazioni per conservare la leadership del girone I e puntare alla promozione in C. Lo sa il tecnico Esposito, il quale nel presentare la sfida ha parlato degli avversari:

«Una squadra in salute che punta a ottenere almeno un punto per assicurarsi la salvezza aritmetica. E' una avversaria molto tosta che dovremo affrontare con la giusta determinazione, ma noi ci arriviamo con lo spirito giusto che è quelo di essere capolista. Per questa sfida chiamo a raccolta tutti i tifosi che ci sono stati sempre vicino». Il tecnico nolano, deve ancora rinunciare al difensore Gonzales. La gara che si gioca al Morra avrà inizio alle ore 16 e sarà arbitrata da Frosi di Treviglio.