Gelbison con la Sancataldese con una squadra in emergenza

Per la Gelbison è tempo di ritornare in campo dopo la sosta forzata legata al Covid che aveva coinvolto due calciatori rossoblu.

Lo stop forzato nelle ultime due gare tra l'atro ha fatto perdere la testa della classifica passata nelle meni dell'Acireale, ma ovviamente il team cilentano vuole ritornare ad occupare la testa del girone meridionale, e il ritorno al calcio giocato avviene sul campo della Sancataldese, e per questa gara il tecnico Gianluca Esposito, deve fare i conti con una infermeria affollata (Uliano, La Gamba, Cardore, Khoris, Graziani, Oggiano), ma non per questo si lamenta, anzi, è sicuro che la squadra tornerà con un risultato utile dalla trasferta in terra siciliana.

Possibile lo schieramento 3-5-2 con terminali Gagliardi e Sparacello. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 14.30 arbitra Di Reda di Molfetta.