Gelbison- Città Sant'Agata, è destinata a fare scuola nel mondo del calcio dilettantistico e in particolare in serie D dove finora le gare di campionato proposte in diretta Facebook sui profili ufficiali dei vari club presenti sul popolare social media, avevano offerto le gare in diretta e sempre in modo gratuito. Ma domenica nel match che sancisce il ritorno al calcio giocato per Il club cilentano dopo un mese e mezzo, nel quale buona parte della squadra è rimasta coinvolta dal Covid-19, i dirigenti con in testa il presidente Maurizio Puglisi, hanno pensato di sperimentare una formula nuova per potersi garantire una forma di sostegno ecoomico, per cui nel proporre l'evento in diretta sulla pagina del club, chiedono ai tifosi di acquistare la visione al costo di 10 euro. La scelta si è resa necessaria per cercare di sopperire ai mancati incassi in quanto questa stagione tutte la gare sono a porte chiuse. I dirigenti rossoblu sperano in una riposta massiccia da parte dei tifosi che mancano dal campo amico del Morra dallo scorso 1 marzo. E che attraveso Pc, Tablet e Smartphone, potranno almeno virtualmete essere vicini ai loro beniamini e nel contempo aiutare le casse del sodalizio.

