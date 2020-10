Il giorne I era rimasto l'unico a non presentare rinvii nel programma della quinta giornata d'andata della serie D, ma ora anche questo raggruppamento rientra tra quelli che presentano gare posticipate causa Covid. E la gara che salta per questa giornata è Gelbison- Sant'Agata. La decisione è arrivata nel pomeriggio da parte del Dipartimento Interregionale, che facendo seguito alla richiesta del Troina, squadra affrontata dalla Gelbison lo scorso turno di campionato, e tenuto conto del protocolo dell' ASL competente per territorio, per causa di forza maggiore ha disposto il rinvio della gara fissandone il recupero per mercoedì 4 novembre. Intanto la Gelbison che si apprestava per la prima volta in questa stagione a giocare con la presena del pubblico, agli ordini del tecnico Ferazzoli, ha deciso di continuare la preparazione in vista della prossima partita di domenica 1 novembre che la vedrà opposta all'Acr Messina. Il rinvio è stato accolto con delusione dai tifosi che erano pronti a tornare a far sentire la loro voce al Morra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA