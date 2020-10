L'ultima volta che i tifosi della Gelbsion hanno affollato le tribune del Morra, risale al primo marzo, in occasione della gara vinta con il Bisceglie, della passata stagione interrota poi dalla pandemia, da allora l'impianto che ospita le gare casalinghe dei rossoblu di Vallo della Lucania, è rimasto sbarrato ai sostenitori. Ora dopo otto mesi circa, riapre i battenti sia pure nella misura del 15% dei posti disponibili. E contro i siciliani del Città Sant' Agata, le tribune saranno aperte a 223 spettatori. La precedenza alla corsa al ticket è per i possessori della tessera di questa stagione agonistica per i quali l'ingresso è gratuito, anche se dovranno effettuare la prenotazione entro le ore 20 di domani giovedì, inviando una mail o telefonando presso la sede del club. I biglietti rimanenti saranno messi in vendita nelle giornate di venerdì e sabato presso la segreteria dello stadio dalle ore 12 alle 21, al prezzo di 15 euro, mentre i botteghini rimarrano chiusi nella giornata di domenica. I tifosi dovranno rispettare il posto assegnato ed indossare la mascherina per tutta la gara. La notizia della riapertura degli spalti sia pure in modo parziale è stata accolta con favore dai tifosi che hanno cominciato la corsa per accaparrarsi il biglietto.

