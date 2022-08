Gelbison ancora senza campo dovrà giocare a Pagani le gare in casa

La vicenda campo che ha tenuto banco in casa Gelbison in questi mesi ovvero dopo la promozione in serie C dei cilentani, sembra aver trovato una soluzione almeno per la parte iniziale della stagione. Ad ospitare le gare interne dei rossoblu di Vallo della Lucania, sarà il Marcello Torre di Pagani, in attesa che vengano completate le ristrutturazioni del Guariglia di Agropoli struttura nella quale poi i cilentani proseguiranno il loro primo campionato in terza serie. La notizia l'ha confermata il presidente Maurizio Puglisi, che ha ringraziato gli amministratori di Pagani con in testa il sindaco De Prisco e la Paganese calcio. Inoltre il massimo dirigente del club rossoblu ha commentato il girone C: " E' un raggruppamento che può essere considerata una vera e propria B2, nel quale porteremo alto il nome del nostro meraviglioso territorio, rispettando tutte ma senza timore consapevoli che ci confronteremo con squadre di grande valore cercando di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati". Intanto la squadra agli ordini di Esposito prosegue la preparazione, ed ha svolto un test congiunto con il Francavilla, per la cronaca la formazione lucana si è imposta 3-2. La prima frazione si era chiusa sullo 0-0.