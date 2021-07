Gelbison scatenata sul mercato: preso l'attaccante La Vardera ex Acireale

La Gelbison non sembra più fermarsi sul mercato e piazza un altro colpo di mercato assicurandosi le prestazioni dell'attaccante Claudio La Vardera, 19 anni, la scorsa stagione ha vestito la casacca dell'Acireale, dove era giunto in prestito dal Cosenza.Il giovane attaccante siciliano nato a Palermo, è una punta che può svariare su tutto il fronte offensivo ed è un'altra pedina a disposizione del neo trainer Gianluca Esposito. Inoltre il club di Vallo della Lucania, ha perfezionato altre pedine nell'ambito dello staff tecnico, dapprima ha confermato Agostino Spicuzza, nel ruolo di preparatore dei portieri, mentre ha scelto come preparatore atletico Christian Parabita, lo scorso anno nella serie B albanese, ma con alle spalle tanta serie D in Italia.