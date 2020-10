La Gelbion in una sorta di nemesi sportiva a distanza di una settimana subisce una doppia rimonta e lascia il campo del San Luca a mani vuote, pur avendo chiuso la prima frazione sul 2-0. Una gara per certi versi a parti invertite rispetto al derby vinto nel turno inaugurale quando sotto di due reti riuscì a ribaltare la situazione, questa volta i rossoblu di Vallo della Lucania, hanno dovuto incassare la rimonta dei calabresi. Parte bene la Gelbison che però al 26 resta in dieci per l'esulsione di di Colulibaly, ma intorno alla mezzora nonostante l'uomo in meno, passa in vantaggio con una rete di D'Orsi bravo a sfruttare una punizione di Uliano. Trascorrono solo due minuti e i cilentani trovano il raddoppio con il capitano Uliano che beffa il portiere Callejo direttamente dalla lunetta del corner. Cambia tutto nella ripresa con i padroni di casa decisi a riaprire i giochi e al minuto 9 Bargas riduce lo svantaggio. Dopo 2 minuti arriva il pareggio con Leveque, ma il San Luca non si accontenta e al 43' completa la rimonta con Bargas che firma la sua doppietta e soprattutto regala i primi tre punti alla squadra di Francesco Cozza. La Gelbison resta a mani vuote e medita sugli errori commessi nel secondo tempo. © RIPRODUZIONE RISERVATA