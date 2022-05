Gelbison, promozione in C: si prepara la festa concerto in piazza

La Gelbison in un clima di grande serinità e con la storica promozione in serie C già incassata la truppa rossoblu agli ordini di Gianluca Esposito, ha ripreso gli allenamenti in vista dell'ultima uscita stagionale davanti ai tifosi di casa che in poche ore hanno preso d'assalto la sede del club per assicurarsi i biglietti e partecipare alla festa che coincide con il derby cilentano di domenica con il Santa Maria. E il match sarà preceduto dall'esibizione della cantante Piera Lombardi. Poi dopo il triplice fischio tutti in piazza per il Concertone con l'esibizione di Matteo Milazzo, l'autore del tormentone che ha caratterizzato il cammino vincente della squdra vallese " Bambola". E Vallo della Lucania, in queste ore si sta colorando sempre di rossoblu.