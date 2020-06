Nel corso di una conferenza stampa dagli studi dell'emittente Set tv la Gelbison ha presentato il nuovo allenatore Giuseppe Ferazzoli, che guiderà i rossoblu nella prossima stagione di serie D che per il club cilentano è la decima consecutiva in questa categoria. Ad accompagnare il neo trainer rossoblu, il direttore sportivo Nicolò Pascuccio, e il portavoce del presidente Maurizio Puglisi, Renzo De Cesare. A moderare i lavori con i giornalisti collegati in videconferenza, la responsabile dell'area comunicazione Carmela Santi. Tra le prime parole di Ferazzoli, si è notata una certa sorpresa per la scelta ricaduta sulla sua persona, ma il tecnico romano, ha anche sottolineato di aver sposato la causa di un club molto importante: " Sono arrivato in società solida che ha le caratteristiche di un sodalizio di grande prestigio. Spero di ripagare nel migliore dei modi la fiducia che mi è stata data". Il ds Pascuccio ha motivato la scelta per il lavoro svolto ad Agropoli dove pur in emergenza ha mosrato le sue qualità: " Ferazzoli, è la persona adatta per portare avanti il progetto Gelbison per far crescere i tanti giovani e far rendere al massimo gli over, oltre ad avere qallità non comuni dal punto di vista umano. L'obiettivo - ha ribadito il ds Pascuccio- da centrare è quello della salvezza. Inoltre Ferazzoli ha detto di prediligere il 4-3-3, ma di non essere un integralista. © RIPRODUZIONE RISERVATA