Con la conclusione della stagione di serie D giunta a tavolino e la conferma che la Gelbison ha centrato la permanenza in quarta serie per la nona volta consecutiva e la vedrà ai nastri di partenza del principale campionato dei dilettanti nazionali per il decimo anno consecutivo. E in vista della prossima annata sportivo e per festeggiare l'importante traguardo raggiunto dal club cilentano, la società del presidente Maurizio Puglisi, ha avviato sul profilo social Facebook del club una sorta di sondaggio per la scelta tra tre maglie. La scelta tra i tifosi rossoblu andrà avanti fino a venerdì 5 giugno. © RIPRODUZIONE RISERVATA