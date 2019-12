La Gelbison che si è fatta notare in modo particolare in questa sessione di mercato dicembrino piazzando molti colpi tra cuil'utimo in ordine di tempo con l'innesto di Tagliamonte, attacante in chiave under, il quale è pronto per il debutto con la casacca rossoblu nell'insidiosa trasferta sul campo del Sorrento, terza forza del giorne H alle spalle della coppia Bitonto- Foggia. Nella consueta conferenza che precede la gara a parlare è stato il neo allenatore in seconda Agostino Spicuzza, il quale ha deciso di smettere di giocare e intraprendere la nuova veste a Vallo della Lucania, dove per quattro stagione ha difeso la porta dei cilentani. " Per noi sarà una gara non semplice ma abbiamo preparato bene il tutto. Squillante che gioca con il 4-3-3 si è detto sicuro che i suoi saranno pronti. Purtroppo dobbiamo registrare due assenze: quella di Corso, infortunatosi nel match di domenica scorsa, e di Esposito fermato dal giudice sportivo. Per il resto tutti a disposizione. Vogliamo chiudere l'andata e l'anno con un risultato utile". La gara in programma allo stadio Italia di Sorrento, inizia alle ore 14.30 ed è diretta da Diop della sezione di Treviglio © RIPRODUZIONE RISERVATA