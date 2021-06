Gelbison, spazio al turnover nell'ultima con il Paternò

La Gelbison con il terzo posto messo in cascina che le garantisce di giocare la semifinale dei playoff in casa, domani nell'ultima uscita di campionato ospita il Paternò, avversaria che con la salvezza acquisita non ha molto da chiedere a questa gara. E la sfida in programma al Morra di Vallo della Lucania, proprio non avendo ripercussioni sulla classifica sia in testa che in coda si gioca regolarmente come fissato da calendario. E il tecnico dei rossoblu Giuseppe Ferazzoli, dopo il bel colpo sul campo del Dattilo, potrà contare sul rientro del difensore Bruno, dopo aver scontato il turno di squalifica, ma appare intenzionato a dare spazio al turnover e schierare anche alcuni giovani under e chi ha giocato meno. Il match sarà aperto al pubblico nella misura di 400 posti, ed possibilie seguirlo anche sulla pagina del club acquistando la visione al costo di 5.49. La gara che inizia alle ore 16 sarà diretta da Torregiani delal sezione di Civitavecchia.