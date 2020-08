La Gelbison continua il suo processo di crescita e come i grandi club professionistici guarda anche al mondo femminile e con una propria rappresentanza con la storica denominazione del club vallese sarà ai nastri di partenza di un campionato di calcio a 5 femminile. A rendere ufficiale l'ingresso di questa nuova squadra che porterà in giro i colori rossoblu è stato il presidente Maurizio Puglisi, il quale con orgoglio ha evidenziato come la Gelbison sia l'unica squadra della serie D della Campania a vantare questo primato: "Ci prepariamo a perseguire un altro prestigioso obiettivo, quello di far crescere il calcio femminile nell'area del Cilento. Si parte con una squadra di calcio a 5 che prenderà parte al camponato di serie C, per poi arriavre in tempi brevi alla costituzione di una squadra di calcio a 11". La guida tecnica è affidata a Vincenzo Orrico, le due drigenti che seguiranno la squadra sono: Romina Milo e Manuela Cammarota. © RIPRODUZIONE RISERVATA