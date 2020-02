Per la Gelbison come sempre alla vigila della gara a parlare è il tecnico dei rossoblu cilentani Luigi Squillante, il quale ha invitato i suoi ragazzi a dare continuità a quanto fatto nell'ultimo mese che ha consentito ai rossoblu di uscire s dalla zona minata, anche se la trasferta con il Gravina non lo tranquillizza e ricorda che la Puglia non ha arriso il club vallese: " Ritorniamo in Puglia dove in questa stagione non abbiamo raccolto molto, speriamo di poter fare meglio e mostrare il carattere che ho visto nell'ultima gara e con la stessa mentalità riuscire a portare a casa un buon risultato. Il percorso che ci deve condurre alla salvezza è ancora lungo ma siamo sulla buona strada". Dal punto di vista tattico non dovrebbero esserci novità rispetto al 4-3-3 che si sta rivelando utile alla causa. Il tecnico di Sarno, per questa gara ha tutti gli uomini a disposizione per cui solo problemi di scelta. La gara il cui inizio è stato posticipato di mezzora parte alle ore 15 e sarà diretta da Viapiana di Catanzaro. © RIPRODUZIONE RISERVATA