Per la Gelbison dopo l'ottimo risultato sul campo del Brindisi, per il neo trainer Luigi Squillnte, si tratta della prima uscita davanti ai nuovi tifosi cilentani. L'esordio incoraggiante lascia ben sperare e l'allenatore di Sarno, al lavoro con il gruppo rossoblu da due settimane appare molto fiducioso e convinto di potersi presentare al meglio anche nell'impianto amico del Morra. E alla vigilia della sfida con il Casarano di Bitetto, non ha ancora sciolto i dubbi sul modulo da adottare nel match di domani. Squillante, infatti, nella conferenza stampa pre-gara non ha escluso che possa essere confermato lo stesso modulo visto a Brindisi, pur non escludendo il ricorso al un più amato 4-3-3. Non ci sono pri defezioni, per cui il timoniere rossoblu avrà solo problemi di abbondanza. La gara avrà inizio alle ore 14.30 e sarà diretta da Taratarone di Frosinone. © RIPRODUZIONE RISERVATA