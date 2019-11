Per il neo trainer della Gelbison, Luigi Squillante, prime dichiarazioni nelle vesti di allenatore del club cilentano, dopo essere subentrato all'esonerato Alessio Martino. L'esperto timoniere di Sarno, ha salutato con favore la chiamata arrivata da parte del presidente Maurizio Puglisi e dal ds Nicolò Pascuccio: "Dopo tanto giovagare nell'area vesuviana con formazioni di grande tradizione, ritorno con piacere nella mia provincia. Sono contento di essere a Vallo della Lucania, perchè ho sposato il progetto del gruppo dirigente che mostra di avere le idee molto chiare e precise. Mi stato chiesto di ottenere la permanenza in serie D in un girone che senza tema di smentite definisco terrificante. Ho visto la squadra dal vivo in una sola occasione e mi ha dato una buona impressione per la fase difensiva, ora bisogna trovare un giusto equilibrio anche con quella offensiva e trovare una identità tattica". Alla domanda su come giocherà la Gelbison di Squillante la risposta è netta: " Il mio marchio è il 4-3-3 come ho dimostrato nel corso di venti anni di carriera, prediligo la fase offensiva ma senza uno squilibrio, per cui cercheremo la vittoria sempre e su ogni campo. Ho detto ai ragazzi di dare sempre il massimo e li ho visti convinti di seguire i miei suggerimenti". L'esordio sulla panchina della Gelbison per Squillante, domenica nell'insidiosa trasferta di Brindisi. © RIPRODUZIONE RISERVATA