In casa Gelbison dopo lo stop sul campo del Cerignola, cresce l'attesa per la gara con il Taranto che in passato ha regalato soddisfazioni al club cilentano. E proprio l'arrivo degli ionici sta creando fermento a Vallo della Lucania, considerato che i pugliesi portano con loro un numero consistente di tifosi al seguito. E la società cilentana del presidente Maurizio Puglisi, ha disposto la concessione di 400 biglietti per i tifosi ospiti che potranno essere acquistati da oggi fino a sabato a Taranto presso il punto vendita di Via Trentino al costo di 10 euro, mentre domenica il botteghino del settore ospiti rimarrà chiuso. Sul numero dei ticket messi a disposizione dalla Gelbison potrebbe esserci una limitazione da parte degli organi preposti all'ordine pubblico, al momento non sono arrivate disposizioni in merito. Intanto la Gelbison agli ordini di Alessio Martino prosegue la preparazione in vista del match di domenica che inizia alle ore 15. © RIPRODUZIONE RISERVATA