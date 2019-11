Per la Gelbison arriva la seconda sconfitta consecutiva, la prima stagionale tra le mura di casa del Morra. A passare è il Taranto (0-1) che espugna l'impianto vallese con una rete di Oggiano. Per la Gelbison che finora era rimasta imbattuta e non aveva ancora subito reti sul campo amico un passo falso che la fa rimanere nella parte destra della classifica e che invece mantiene in alto gli ionici.



La prima frazione vede i cilentani rendersi pericolosi in un paio di circostanze, con Varela, ma poi il Taranto prende le misure e sul finire della prima frazione ecco la rete che rompe l'equilibrio: grande giocata di D'Agostino, che imbecca Oggiano, il quale è bravo a superare con un pallonetto l'estermo di casa e di testa mette in rete per il vantaggio ionico. Una rete che alla fine risulterà decisiva per la vittoria del Taranto.



Nella ripresa la reazione dei rossoblu vallesi si limita ad un tiro di Tandara e nel finale ad una conclusione alta di Uliano. Intanto si allunga la serie nera per gli attaccanti della Gelbison che non segnano al Morra dalla prima giornata di questo campionato ovvero ben due mesi di astinenza. Davvero troppo. Ultimo aggiornamento: 18:43