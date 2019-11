Cresce l'attesa a Vallo della Lucania per la super sfida che attende la Gelbison con la corazzata Taranto. Un match che non verdrà in panchina per i cilentani il tecnico Alessio Martino, ex di turno avendo giocato ad inizio carriera proprio con la squadra ionica, che è stato fermato per due giornate dopo la gara con il Cerignola. Al suo posto a guidare i rossoblu vallesi ci sarà il secondo Marco Lagreca.



Dopo la seduta di rifinitura per la Gelbison non ci sono defezioni anche perché il difensore Cassaro è rientrato dopo la squalifica. In settimana il trainer casertano ha lavorato molto sul reparto offensivo, finito nel mirino per non riuscire a concretizzare le molte azioni che si creano tanto che la formazione rossoblu con 7 reti realizzate figura in coda tra le peggiori del girone: hanno fatto peggio solo le ultime due Agropoli (3) Nardo (6).



La gara in programma al Morra d'intesa tra le due società è stata posticipata di mezzora per cui avrà inizio alle ore 15. Si prevede un Morra gremito con la presenza di circa 400 tifosi ionici. Arbitra Sicurello di Seregno. © RIPRODUZIONE RISERVATA