Gelbison a Taranto senza Gilli, rientra Cargnelutti. In avanti Infantino -Tumminello

La Gelbison dopo la bella prova con il Francavilla prova a dare continuità di risultati utili nell'insidiosa trasferta sul campo del Taranto. All'appuntamento la squadra cilentana ci arriva lamentando l'asssenza del difensore Gilli, squalificato, ma potrà contare sul rientro di Cargnelutti, per cui nel reparto arretrato spazio ancora a Granata.

In avanti nel confermato 3-5-2, il tecnico calabrese De Sano, potrebbe proporre la coppia Infantino - Tumminello, anche se non si può escludere l'impiego di De Sena fin dall'inizio. Dopo l'uscita di tre pedine: Citarella, Paoloni e Statella, l'allenatore rossoblu non esclude l'arrivo di un'altra pedina. La gara con gli ionici che vale per la quinta di ritorno si gioca allo Iacovone, con inizio alle ore 17.30 arbitra Cavaliere di Paola