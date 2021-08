Gelbison, ecco il tecnico Esposito: «Società di categoria superiore»

Per la Gelbison che ha iniziato a correre per preparare la nuova stagione è stato il giorno della presentazione alla stampa del nuovo allenatore dei rossoblu Gianluca Esposito.

A fare gli onori di casa il presidente Maurizio Puglisi e il ds Nicolò Pascuccio, che hanno lavorato per allestire un organico in grado di recitare ancora una volta un ruolo da protagonista, come si evince anche dalla dichiarazioni dei due dirigenti il lavoro per la Gelbison non si è mai fermato neanche durante la pausa. Puglisi, ha inoltre sottolineato come il progetto prosegue nello spirito della continuità per migliorare i risultati già centrati nell'ambito di una azione aziendalista consapevoli di rappresentare un territorio vasto come il cilento.

Il ds Pascuccio, ha posto l'accento sul mercato ed ha rimarcato i sacrifici economici fatti per potenziare l'organico. Poi è stata la volta di Gianluca Esposito: «Mi trovo a lavorare in team che ha un progetto che mi incuriosisce e dispone in tutte le componenti una organizzazione di categoria superiore ed una visione che a me piace. Certo sono consapevole che non sarà facile migliorare il terzo posto, ma una cosa appare certa che la Gelbison sarà nella parte alta della classifica. Con questa rosa potremo utilizzare diversi moduli, ma partiremo dalla base della passata stagione». Insomma da questa presentazione si intuisce che la Gelbison sarà una grande protagonista per tentare l'assalto al mondo professsionistico.