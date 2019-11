Per la Gelbison una notizia che va a scuotere l'ambiente societario arriva a sorpesa ma non troppo, in quando la Commissione Accordi Economici, che vaglia i ricorsi dei calciatori, aveva da tempo preso in esame il ricorso presentato dall'attaccante Fabio De Luca, il quale lamentava il mancato pagamento di sue spettanze nella misura di 4.300 euro.



La Commissione ha ritenuto valide le richieste del calciatore e ha disposto che il club di Vallo della Lucania del presidente Maurizio Puglisi corrisponda la cifra richiesta. Una tegola che si abbatte sui rossoblù che in questa fase della stagione sono impegnati anche a guardare alla riapertura del mercato invernale che apre tra poco più di una settimana.



La Gelbison ha ora 30 giorni di tempo per sanare il debito con De Luca per non incorrere in penalizzazioni in classifica. © RIPRODUZIONE RISERVATA