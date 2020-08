La Gelbison prosegue la sua preparazione sul campo amico del Morra di Vallo della Lucania a ritmo di doppie sedute quotidiane. Dopo una decina di giorni di lavoro intenso il neo trainer dei cilentani Giuseppe Ferazzoli, ha deciso di far effetuare la prima partitella in famiglia ed è stata l'occasione per verificare le condizioni di tutti e di porre uno sguardo particolare agli under nati nel 2002. Per la cronaca il tecnico romano ha mischiato le carte. Per l cronaca a vincere il primo test è stata la formazioe con la pettorina rossa che si imposta 2-1. A segno Figliolia e Tedesco, mentre per la squadra blu, ha realizzato Gagliardi. A fine test ha parlato il neo team manager Gianluca Oricchio: " E' stata una buona sgmabatura, ma attendiamo amichevoli più probanti, al momento il nostro diesse Pascuccio, sta contattando altre squadre ma non è ancora stato stabilito un programma considerata la difficoltà di trovare avversarie anche alla luce di tutte le prescrizioni anti-covid. Per me si tratta della prima esperienza e per questo ringrazio il presidente Puglisi, che mi ha voluto in questo ruolo, cercherò di ripagare la fiducia e contribuire ai successi della Gelbison". La squadra intanto andrà avanti nella preparazione fino a domenica 30 agosto. © RIPRODUZIONE RISERVATA