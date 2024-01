Gelbison, tifosi rossoblù sul piede di guerra per lo stadio Morra

I tifosi della Gelbison sul piede di guerra per la vicenda legata allo stadio Morra, ormai sbarrato alla squadra di calcio che milita nella serie D e utilizato soltanto dalle squadre giovanili. I supporters del club rossoblù hanno manifestato il loro malessere affiggendo uno striscione nella piazza centrale di Vallo della Lucania. A finire nel mirino gli amministratori comunali : «Sindaco e amministrazione: la rovina della nostra passione».

Questo il testo del gruppo CS 96 che contestano ai rappresentanti comunali il fatto di non aver ancora dato una casa alla società rossoblu del presidente Maurizio Puglisi, costretta invece a girovagare per il Cilento per disputare le proprie gare casalinghe.

Solo pochi giorni fa, il consigliere di maggioranza Antonio Bruno aveva annunciato che dopo l’ennesimo sopralluogo c’era tutta l’intenzione di effettuare lavori duraturi di restyling della stadio “Morra”, casa storica della società vallese.

I tifosi chiedono però, atti concreti, e con l’apposizione questa notte dello striscione, subito rimosso da Piazza Vittorio Emanuele, hanno chiarito ancora di più la loro dura posizione nei confronti del sindaco Antonio Sansone e di tutta l’amministrazione comunale. Lo scorso anno la Gelbison approdata in serie C, fu costretta a disputare le gare casalinghe dapprima a Pagani e poi ad Agropoli. Dopo le retrocessione in quarta serie quest’anno ha giocato la prima parte al Guariglia di Agropoli e ora al Carrano di Castellabate. Una situazione che non va giù ai tifosi, che chiedono a gran voce l’adeguamento del “Morra” affinché lo stadio torni ad essere la casa della Gelbison.