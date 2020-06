Sono stati oltre trecento i tifosi della Gelbison che in cinque giorni hanno votato sulla pagina Facebook del club la scelta della maglia celebrativa per festeggiare il prestigioso traguardo dei 10 anni in serie D del club cilentano. I tanti sostenitori hanno deciso di puntare sulla tradizione e una valanga di voti per la precisione oltre il 65% del totale è andata verso la classica maglia metà rossa e metà blu con uno scheletro molto accattivante. La seconda maglia sarà bianca con bordi rossi e scritte blu recanti gli sponsor oltre a riproporre stilizzato il monte Gelbison da cui prende il nome la squadra nata nel 1956. La terza casacca verde con richiami a rombo dei colori rossoblu nella parte alta della divisa. © RIPRODUZIONE RISERVATA