Gelbison, la trasferta a Nardò senza i tifosi cilentani. Tribune out

La traserta per la Gelbison sull'ostico campo del Nardò he precede di tre lughezze il team rossoblu cilentano che tra l'altro coincide con l'esordio in panchina di Alessandro Erra, da due giorni nuovo allenatore della Gelbison, subentrato all'esonerato Alessandro Monticciolo, sollevato dall'incarico dopo la sconfitta interna con il Rotonda, non vedrà la presenza dei tifosi del club caro al presidente Maurizio Puglisi. Lo ha reso noto la società cilentana attraverso la sua pagina ufficiale. La scelta di invitare i propri sotenitori a non recarsi a Nardò si legge:

«E' determinata dall’inagibilità della tribuna riservata agli ospiti che pertanto sarà chiusa per i tifosi rossoblù». Un tegola in più per la Gelbison che proverà a non perdere altro terreno dalla vetta. La gara è in programma domenica 3 dicembre alle ore 14.30 allo stadio Giovanni Paolo II di Nardò.