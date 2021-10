Gelbison travolge il Messina Fc 3-0 e vola in testa con Cavese e Portici

La Gelbison vince e convince contro l'Fc Messina e nonostante la pioggia che ha accompagnato le squadre tanto da costringere l'arbitro ad una temporanea interruzione del match nel secondo tempo, riesce a portare a casa una bella e convincente vittoria al cospetto di una squadra che appare in disarmo e che solo nello scorso mese di luglio ha vinto i playoff promozione.

La gara è stata sempre in mano ai cilentani che però, devono attendere il 40' per sbloccarla: sugli sviluppi di un angolo Cardore di testa beffa Giannini. Nella ripresa arrivano alcuni cambi tra cui l'ingresso di Oggiano che al 23' si procura un penalty trasfrormato dal capitano Uliano.

Nel finale completa il tris la rete di Frulla. E per la Gelbison arrivano tre punti che le consentono di aggangiare Cavese e Portici entrambe fermate in casa sul pareggio. E a Vallo della Lucania i tifosi cominciano a sognare in grande.