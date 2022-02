Gelbison tris al Giarre e vetta sempre più nelle mani dei cilentani

Nel testa coda la Gelbison non sbaglia e si impone in modo netto nei confronti del fanalino Giarre. A dire il vero nella prima mezzora la formazione isolana ha provato a mettere in difficoltà Uliano e soci, approcciando la gara con il piglio giusto, ma una volta sbloccata la partita grazie alla rete di Ortolini, giunta al minuto 33' per i rossoblu cilentani la contesa si è messa in discesa. La rete dell'1-0 è stata fortemente contestata dai siciliani che lamentavano una posizione di fuorigioco dell'attaccante cilentano, ma il direttore di gara ha convalidato la segnatura e sull'1-0 si è andati al riposo. Nella ripresa Esposito, timoniere dei vallesi ha operato dei cambi, tutti azzeccati, il primo con l'ingresso di Faella, al posto di uno Sparacello apparso in tono minore, il quale dopo due minuti dal suo ingresso ha firmato il raddopio, e poi Oggiano che subentrato a Uliano, che ha fornito l'assist a Ortolini, il quale di testa ha messo il punto esclamativo alla sfida che si è chiusa sul 3-0. La Gelbison si porta a 43 punti, + 5 sulla coppia Cavese e Lamezia. E domenica i rossoblu di Vallo della Lucania saranno di scena sul campo del Licata.