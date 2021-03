La Gelbison continua la corsa: 3-1 al Troina, segna anche Mesina

La Gelbison non si ferma e continua la sua corsa alla vetta della classifica. Nel match interno con il Troina i rossoblu di Ferazzoli, si impongono in modo netto e restano alla piazza d'onore. La partita si mette subito bene in quanto al 10’ Sparacello sblocca il risultato. Poi al 20’ Guerci salva con le mani sulla linea di porta: per lui rosso e rigore per i cilentani che viene trasformato dal capitano Uliano.

Dopo una reazione dei siciliani che non sortisce nulla, al 37’ arriva la terza rete per i rossoblu di casa: il nuovo arrivato Mesina, si presenta con una rete d'autore e beffa Aiolfi.

Il tempo si chiude sul 3-0. Nella ripresa il Troina prova a reagire e i suoi sforzi sono premiati al 12’ quando Di Grazia, viene atterrato in area. L'arbitro assegna il penalty, sul dischetto si presenta Ficarrotta che trasforma e sigla il 3-1. Il risultato non muta più e la Gelbison sale a quota 39. Dopo la sosta i rossoblù saranno impegnati sul campo del Città Sant'Agata.

