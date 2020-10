La Gelbison archiviato il pareggio senza reti con il Rende, è partito ieri alla volta della trasferta siciliana con il Troina. Gli isolani sono terz'ultimi con un solo punto e ancora non hanno centrato una vittoria, e l'intenzione dei cilentani è quella di far allungare il digiuno dei padroni di casa dai tre punti. Lo ha detto il tecnico dei rossoblu Giuseppe Ferazzoli, nella consueta conferenza stampa pre gara: " Pur consapevoli di una crescita spero che i ragazzi siano più cinici e meno esteti. Con il Troina che non ha ancora vinto speriamo che questo trend continui anche con noi. Cerchremo di portare a casa il massimo per non rimanere invischiati nelle zone calde anche se siamo solo all'inizio". Per questa gara in gruppo rientra Cangemi, e si recupera tempo pieno l'attaccante Figliolia. Qualche dubbio per la condizione di Graziani e Romano, ma per loro non sembrano esserci grandi problemi per cui saranno disponibili per domani il cui fischio d'inizio alle ore 15. Il match sarà diretto da Restaldo della sezione di Ivrea.

