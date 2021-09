Gelbison, trovata l'intesa con il difensore De Foglio

La Gelbison alla vigilia dell'esordio in campionato previsto per domenica in casa con il Castrovillari, ha raggiunto l'intesa con il difensore Jacopo De Foglio, 21 anni, che rientra in chiave under. Per il difensore sarà la terza stagione con i rossoblu. Al termine dello scorso campionato le strade tra De Foglio e la Gelbison sembravano essersi divise, ma proprio agli sgoccioli della ripartenza del torneo è stata trovata nuovamente l'intesa tra le parti e nel pomeriggio il difensore ex Salernitana Primavera, è stato presentato alla stampa nella sede del club dal team manager Gianluca Oricchio. Intanto è partita la prevendita per il match con i calabresi e da giovedì sarà possibile acquistare i tagliandi presso lo stadio Morra dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Il costo del biglietto è di 10 euro più uno di prevendita. Per accedere allo stadio è necessario presentare il Green Pass.