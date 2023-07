Gelbison un altro attaccante arriva Barone ex Angri

Nel giro di poche ore la Gelbison piazza un altro acquisto e si assicura le prestazioni di un altro attaccante dopo aver annunciato Croce, giunto dal Real Altamura, ecco che il direttore sportivo Nicolò Pascuccio, presenta un nuovo innesto per il club rossoblu, si tratta di Vincenzo Barone 28 anni, con un passato nelle giovanili del Napoli ma protagonista nell'ultima stagione con la casacca dell'Amgri.

L’esperto attaccante Barone, sarà uno dei protagonisti nella rosa di Alessandro Monticciolo.

Con il club partenopeo Vincenzo resta fino alla stagione 2012-2013. Nella stagione successiva passa al Lanciano dove comincia nelle giovanili. A gennaio 2014 si trasferisce al Vico Equense con cui esordisce in Serie D.

Da qui, poi, i campionati con le maglie di Arzanese, Marcianise, Legnago, Mantova, Clodiense, Lentigione, di nuovo al Legnago, poi Delta PT, Gladiator ed in fine l’esperienza in Serie C con il Taranto. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia dell’Angri. Dopo la firma e la foto di rito queste le prime dichiarazioni in rossoblù per Barone: “Per me è un onore essere qui e non vedo l’ora di iniziare. Ho scelto la Gelbison perché c’è un progetto importante, dove l’obiettivo più significativo sarà quello che ci daremo come gruppo. Un gruppo che deve essere solido per raggiungere i traguardi”. Intanto a stretto giro sono previsti altri tre annunci sono in procinto di vestire la casacca del club cilentano anche Casillo, Manzo e Russo.