Gelbison, cluster nel club cilentano: sono 12 i calciatori positivi

In attesa che in giornata la Lega Nazionale Dilettanti, con il Commissario Giancarlo Abete, decida anche alla luce delle richieste di una cinquantina di società tutte interessate dalla positività di diversi calciatori da Covid-19 di fermare il campionato seguendo le orme della serie C, in casa della Gelbison, proprio alla vigilia del derby con i cugini del Santa Maria Cilento, nel consueto screening ha riscontrato che ben 12 calciatori sono risultati positivi, per cui dopo aver dovuto rinunciare al recupero con il Rende in programa oggi per la presenza di calciatori calabresi interessati al Covid, ora si trova a fare i conti con la pandemia. Inutile dire che si profila il rinvio del match a Castellabate, ma come detto dovrebbe arrivare uno stop per tutto il campionato che renderebbe la situaione meno complicata per il sodalizio di Vallo della Lucania.