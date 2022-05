Gelbison, un poker che ha il sapore della serie C

La Gelbison cala il poker con la Sancataldese e vede sempre più da vicino il grande traguardo della serie C. I rossoblu cilentani del tecnico Gianluca Esposito, dopo il pari di Trapani, davanti ai propri tifosi offrono una prestazione davvero entusiasmante che viene saluata con applausi a riptezioni dai sostenitori vallesi che hanno gremito il Morra. Vittima la Sancataldese che dopo un buon inizio è crollata sotto i colpi dei cilentani. Ad aprire le marcature è stato Sparacello al minuto 22, poi alla mezzora è toccato a Graziani, firmare il raddoppio e sul 2- 0 si è andati al riposo. Nella ripresa il tris l'ha firmato Fornito, e quasi in conclusione ha calato il poker Khoris, subentato a Sparacello. al successo della Gelbison si sono aggiunti i risultati favorevoli dagli altri campi in particolare da Cava dove la formazione di casa è stata fermata sul pareggio e questo fa tornare la Gelbison a + 4 e a due giornate dalla conlcusione è quasi una sentenza. I rossoblu domenica sono attesi dalla trasferta di Troina dove potrebbe arrivare la promozione in anticipo.