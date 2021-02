La Gelbison si lascia alle spalle il KO di Rotonda e va ad espugnare l'ostico campo del Paternò. Una gara che ha visto nei rossoblu cilentani un protagonista assoluto l'attaccante Mattia Gagliardi che con la sua tripletta ha letterlmente schiantato la formazione etnea crollata sotto i suoi colpi. Lo show di Gagliardi è iniziato all'11' quando ha superato il portiere direttamente dalla bandierina del corner. Al 32' con una azione personale ha beffato per la seconda volta Cavallo, e nella ripresa al minuto 29 ha siglato la sua terza segnatura al termine di una ripartenza. Per la cronaca il Paternò nel finale di gara ha trovato la rete con Savasta che rende meno pesante il passivo (1-3) ma non evita la sconfitta. La Gelbison con questi tre punti si porta a quota 27 e sale al terzo posto.

