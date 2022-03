Gelbison, un tris al Trapani per consolidare la vetta

Dopo due pareggi la Gelbison non sbaglia il quarto match consecutivo sul terreno amico del Morra e supera il Trapani (3-1). Accade tutto nel secondo tempo, dopo una prima frazione chiusa senza reti. Ad inizio ripresa la gara si sblocca a favore dei rossoblu cilentani: corre il 3' quando sugli sviluppi di un corner il tiro di Gagliardi viene deviato in malo modo da Galfano, e finisce per beffare il proprio portiere dando il vantaggio ai cilentani. Dopo otto minuti ancora Gagliardi, protagonista di una rapida ripartenza che conclude in modo vincente con un tiro beffardo che supera Cultraro. La Gelbison accusa un momento di sbandamento e al 17' Antezza, approfitta di uno svarione della difesa per riaprire i giochi con una marcatura da pochi passi. Il match resta aperto fino al minuto 42 quando ancora da corner Gonzales, di testa trova la terza rete per i cilentani che si portano a 54 punti aumentando il vantaggio a + 4 sulle seconde, e domenica nel derby regionale sul campo del Portici provano a consolidare la leadership del girone I.