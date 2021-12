Gelbison due under in uscita: sono Bove e Mainenti

La Gelbison già da qualche giorno ha ripreso la preparazione in vista del primo dei due recuperi che attende la formazione di Gianluca Esposito, che intende riprendersi la vetta della classifica dopo averla lasciata all'Acireale per la presenza di due calciatori positivi al Covid, e il primo match è fissato per il 5 gennaio sul campo del Rende, intanto il club rossoblu del presdente Maurizio Puglisi, proprio in chiusura della finestra di mercato ha fatto registrare due voci in uscita si tratta dei centrocampisti della Juniores Nazionale, i quali si sono accasati entrambi in eccellenza, si tratta di Massimo Mainenti, 18 anni, passato alla Calpazio (nella foto a sinistra) e Jury Bove (18) trasferito al Buccino, per entrambi la cessione è avvenuta con la formula del prestito.