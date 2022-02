Gelbison in uscita l'attaccante argentino Corado, passa al Rotonda

La Gelbison capolista del girone I dopo aver condotto una campagna acquisti importante si è segnalata anche per operazioni in uscita e anche nelle ultime ore del mercato che ha aperto una finestra fino ad oggi fa registrare una voce in uscita. L'attaccante argentino Gaston Corado, 33 anni, con un passato in C e D e una stagione anche nella serie B del Cile, lascia il club di Vallo della Lucania, del presidente Maurizio Puglisi, e si accasa sempre in quarta serie con il Rotonda che fa parte del girone H. L'annuncio è stato ufficializzato sulla pagina Facebook del sosdalizio rossoblu. Corado, con la Gelbison ha giocato 8 partite realizzando una rete. Dopo aver salutato i compagni è partito alla volta del club lucano.