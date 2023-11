Gelbison, il difensore Cellamare va al Nardò

Dopo l'arrivo del nuovo allenatore Alessandro Erra, che esordirà domenica nella trasferta con il Nardò, alla vigilia della riapertura del mercato in casa Gelbison sono da registrare altre due voci in uscite: lascia il club rossoblù il difensore Claudio Cellamare, 19 anni, che si accasa al Nardò e potrebbe esordire con la maglia dei neretini proprio contro i suoi ex compagni.

L'altro a lasciare la Gelbison è il centrocampista Mattia Tessitore, che ha rescisso il contratto.

Per il centrocampista Giuseppe Lollo, classe 2005, invece, è arrivata la chiamata per la selezione nella rappresentativa di serie D che prenderà parte al prossimo Viareggio Cup.