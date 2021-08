Gelbison in uscita tre under: Coiro, Volpe e Mastrogiovanni

La Gelbison è particolarmente attiva sul mercato e dopo l'ultimo innesto di La Gamba, la formazione di Vallo della Lucania, con il diesse Nicolò Pascuccio, ha effettuato anche operazioni in uscita e tre calciatori in quota under sono stati dati in prestisto nel torneo di eccellenza, il centrocampista Cristian Volpe, 20 anni, e l'attaccante Domenico Coiro, anche lui 20 anni, si sono accasati alla Calpazio, formazione che milita nel massimo torneo regionale della Campania, mentre l'altro centrocampsita Francesco Mastrogiovanni, 19 anni, è passato al Salernum sempre militante nel torneo di eccellenza. Intanto il presidente Puglisi, ha trovato l'intesa con il Ceraso United per l'utilizzo dell'impianto sportivo di Ceraso dove verranno effettuati gli allenamenti delle squadre giovanili della Gelbison.