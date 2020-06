A distanza di un solo anno la coppia di dirigenti calcistici: Puglisi - Cerruti, che aveva fatto le fortune dell'Agropoli, torna nuovamente insieme. Questa volta lo fa sotto la bandiera della Gelbison, team di Vallo della Lucania, che sarà al via per il decimo anno consecutivo nel campionato di serie D. I due dirigenti in poco tempo hanno deciso di ripetere l'esperienza vissuta in riva al Tirreno. Entusiasta per il ritrovato feeling il presidente dei rossoblu vallesi Maurizio Puglisi, il quale dopo aver corteggiato Cerruti, ha ricevuto il suo placet ad iniziare nuovamente la collaboarazione : " Con Domenico, ho una amicizia fraterna. Abbiamo lo stesso modo di interpretare il mondo del calcio, ed ho vissuto insieme a lui una esperienza straordinaria che ora vogliamo ripetere con la Gelbison. Averlo al mio fianco mi conforta e rafforza l'impegno per portare avanti un progetto ambizioso". Domenico Cerruti, andrà a rivestre la carica di coopresidente del club cilentano. © RIPRODUZIONE RISERVATA